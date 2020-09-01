В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции Иволгинского района провели акцию «Внимание – дети»
Мероприятия прошли в Поселье и Хойто-Бэе, где 1 сентября для школьников распахнутся двери двух новых школ.
Полицейские совместно с дружинниками провели профилактические беседы с водителями, рассказав им об открытии образовательных учреждений, и, как следствие, увеличении на дорогах числа несовершеннолетних пешеходов. Они попросили быть более бдительными на проезжей части, обращать внимание на детей, направляющихся к местам учебы и жительства.
Также сотрудники ГИБДД вручили автомобилистам тематические памятки и призвали проявлять большую осторожность при езде в неблагоприятных дорожных условиях.
Не обошли автоинспекторы стороной и юных велосипедистов, которым напомнили о правилах пересечения проезжей части и важности использования светоотражателей.
Автоинспекторы Бурятии провели акцию вблизи новых школ
Общество, Фото:
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