Автоинспекторы Бурятии провели акцию вблизи новых школ

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

В преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции Иволгинского района провели акцию «Внимание – дети»



Мероприятия прошли в Поселье и Хойто-Бэе, где 1 сентября для школьников распахнутся двери двух новых школ.



Полицейские совместно с дружинниками провели профилактические беседы с водителями, рассказав им об открытии образовательных учреждений, и, как следствие, увеличении на дорогах числа несовершеннолетних пешеходов. Они попросили быть более бдительными на проезжей части, обращать внимание на детей, направляющихся к местам учебы и жительства.



Также сотрудники ГИБДД вручили автомобилистам тематические памятки и призвали проявлять большую осторожность при езде в неблагоприятных дорожных условиях.



Не обошли автоинспекторы стороной и юных велосипедистов, которым напомнили о правилах пересечения проезжей части и важности использования светоотражателей.

