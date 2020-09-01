В Бурятии завершился второй этап Байкальской театральной школы

В течение недели 16 подростков обучались основам режиссуры и актёрскому мастерству
С 12-19 августа на берегу Байкала в селе Гремячинск прошёл второй этап Байкальской театральной школы. Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.
16 ребят прошли тренинги и мастер-классы по направлению режиссёр и актер театра кукол. Пять педагогов направляли, обучали детей профессиональному мастерству. Пять кураторов заботились о каждом ребёнке: чтобы никто не опоздал на мастер-классы, чтобы никто не забыл об обеде и полноценном сне.
Школа работала с соблюдением всех норм санитарной безопасности (была оснащена тепловизорами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекцией, все участники перед Школой сдали анализ на COVID-19).
В Бурятии завершился второй этап Байкальской театральной школы
Общество, Фото:
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