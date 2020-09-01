Сегодня сотрудники Росгвардии и МВД приступили к охране общественного порядка на мероприятиях, посвящённых Дню знаний
Предварительно росгвардейцы проверили 463 образовательных учреждений. Состоялась проверка антитеррористической защищённости, пожарной безопасности и работоспособности технических средств охраны в школах Бурятии. Проведены более 150 учебных тренировок на объектах образования, на которых отрабатывались действия при возникновении чрезвычайных происшествий, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Сотрудники сил специального назначения провели профилактические осмотры на наличие опасных предметов.
Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны сегодня максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября В Улан-Удэ торжественные линейки пройдут на свежем воздухе для 1 и 11 классов. Начало в 11:00. Родители обязаны соблюдать безопасную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
Росгвардейцы Бурятии проверили школы перед Днём знаний
Общество, Фото:
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