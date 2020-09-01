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В Бурятии растёт число учеников

В Бурятии растёт число учеников
Общество, 
В Бурятии, как и по всей России, начинается новый учебный год

День знаний, который отмечается в России 1 сентября, стал официальным государственным праздником на основании указа президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

В 2019/2020 учебном году занимались образовательной деятельностью по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования 470 организаций. Численность учеников составляла 143,4 тысяч человек (на 0,9 % больше по сравнению с предыдущим учебным годом), численность учителей – 8,3 тысяч человек (на 2,4 % меньше).

В 29 организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования, обучалось 26,2 тыс. студентов (в сравнении с предыдущим учебным годом больше на 3,6 %), из которых по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 5,8 тыс. человек, специалистов среднего звена – 20,4 тыс. человек. Доля женщин из общей численности студентов составила 46,3 %.

Образовательную деятельность по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры осуществляли пять образовательных организаций. Всего обучалось 20,6 тыс. студентов (в сопоставлении с предыдущим учебным годом меньше на 7,6 %), доля обучающихся по очной форме составила 50,4 %, по очно-заочной (вечерней) – 2,2 %, по заочной – 47,4 %. Доля студенток составила 54,9 %. Численность профессорско-преподавательского персонала в организациях высшего образования равнялась 1,3 тыс. человек, что на 13,3 % меньше по сравнению с предыдущим учебным годом.

В 2019 году в девяти организациях (научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения) подготовлено 403 аспиранта, что в сравнении с 2018 годом меньше на 12,4 %; в одной образовательной организации высшего образования численность докторантов составила всего два человека.


По информации Бурятстата 
учебный год школы
 
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