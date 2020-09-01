Временами ожидаются дожди
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 сентября в республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении туманы.
Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура днём +16,+22.
В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10, днём до 14 м/с. Днём +17,+19.
1 сентября в Бурятии будет прохладным
Общество, Фото:
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