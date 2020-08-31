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Улан-удэнцы стали лауреатами фестиваля казачьей культуры

Улан-удэнцы стали лауреатами фестиваля казачьей культуры
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также они получили диплом «За популяризацию казачьих традиций»

Организаторы межрегионального фестиваля казачьей культуры «Забайкальскому краю – любо!» подводят итоги. Проект завершил свою работу 31 августа. В этом году фестиваль проходил в онлайн-формате на отдельном интернет-ресурсе.

Мероприятие объединило 90 коллективов, в составе которых было более 600 участников из 22 регионов России и ближнего зарубежья. В фестивале принимали участие коллективы из Донецкой Народной Республики, Башкортостана, Бурятии, Крыма, Мордовии, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Краснодарского, Хабаровского края, Амурской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей. Также в проекте участвовали конкурсанты из 15 районов Забайкалья.

За период работы фестиваля сайт проекта собрал более 200 тысяч просмотров и более 40 тысяч посетителей. Более 28 тысяч человек отдали свои голоса коллективам-участникам в рамках зрительского голосования. Члены жюри отсмотрели 147 видеороликов, заявленных на участие, и подвели итоги.

Одними из лауреатов I степени стали Николай Стуков из города Улан-Удэ и семейный фольклорный ансамбль Рюмкиных из села Засопка Читинского района Забайкальского края (руководитель Наталья Рюмкина).

Среди лауреатов II степени – детский ансамбль народной песни «Балаганчик» из села Красный Чикой Забайкальского края (руководитель Надежда Забельская).

Звание лауреатов III степени получили народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица» из Улан-Удэ (руководитель Георгий Григорьев), фольклорный ансамбль из села Елизаветино Читинского района Забайкальского края (руководитель Людмила Игумнова), вокальная группа «Веретёнце» из села Малета Петровск-Забайкальского района Забайкальского края (руководитель Екатерина Бобенко) и Григорий Демьяненко из города Петровска-Забайкальского Забайкальского края.

Диплом «За популяризацию казачьих традиций» достался народному фольклорному ансамблю «Верхнеудинская слобода» из Улан-Удэ (руководитель Елена Казакова).

Гран-при межрегионального фестиваля удостоился семейный коллектив Чернышовых из станицы Кутейниковской Ростовская области. Он же стал победителем номинации «Приз зрительских симпатий» с результатом 2815 голосов.

Полный перечень результатов можно посмотреть на официальном сайте фестиваля, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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