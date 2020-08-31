В Улан-Удэ круглосуточно заработают сигнальные светофоры возле 34 школ и детсадов

Это сделано ко Дню знаний



Ко Дню знаний в Улан-Удэ круглосуточно заработают сигнальные светофоры возле 34 школ и детских садов, сообщили в пресс-службе мэрии города. Жёлтые мигающие светофоры не регулируют движение, а предупреждают водителей о том, что в данном месте на дороге может появиться пешеход. На сегодня в Улан-Удэ рядом с образовательными учреждениями работают 17 светофоров на солнечной батарее и 17 светофоров с подключением по сети.



С 2015 года в городе установлены сигнальные пешеходные светофоры:



в Железнодорожном районе: возле школы №38 (ул. Шаляпина), школы №41 (ул. Комсомольская), школы №22 (ул. Родины), школы 46 (ул. Чайковского), лицея №27 (ул. Туполева), школы №65 (ул. Гагарина), Гимназии №14 (ул. Чертенкова), школы №36 (ул. Магистральная), школы №7 (ул. Чкалова), школы-интерната №22 (ул. Лысогорская), детского сада №233 (ул. Пушкина), гимназии №59 (ул. Лимонова), школы №48 (ул. Чертенкова).



в Советском районе: возле школы №37 (ул. Стартовая), школы №8 (ул. Кабанская), гимназии №3 (ул. Профсоюзная), школы №2 (ул. Сухэ-Батора), школы №9 (улю Воровского), Республиканской кадетской школы-интерната (ул. Воронежская), школы №43 (ул. Керамическая), школы №4 (ул. Смолина), школы №9 (ул. Тарбагатайская), детского сада №58 "Золушка" (ул. Толстого),



в Октябрьском районе: возле школы №19 (ул. Ключевская), прогимназии №108 (ул. Ринчино), школы №47 (ул. Калашникова), школы №15 (ул. Бограда), школы №32 (ул. Жердева), детского сада №56 "Теремок" (ул. Солнечная), детского сада №112 "Сибирячок" (ул. Павлова), школы №19 (ул. Дарханская), детской школы искусств №4 (ул. Жердева), детского сада №86 "Оюна" (ул. Тобольская), детского сада №91 "Строитель" (ул. Краснофлотская).



В 2020 году в столице Бурятии на 15 улицах будут установлены семь транспортных трехсекционных и восемь сигнальных односекционных светофоров.

