Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата

В Шелехове пройдёт турнир по мини-футболу памяти известного комментатора



В Иркутской области состоится традиционный XXXI турнир по мини-футболу среди любительских команд памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова. Матчи с 4 по 6 сентября пройдут на стадионах «Строитель» и «Металлург» в Шелехове.



В этом году кубок учредила родная сестра Льва Перминова Галина Петровна Анисимова, проживающая в Улан-Удэ. Она дважды приезжала на турнир.

- Я восхищена атмосферой турнира, искренностью отношений и чистотой спортивной борьбы. Низко кланяюсь за память о брате. Это свято, – отозвалась она о соревнованиях.



Турнир по мини-футболу проводится среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений. В настоящее время продолжается приём предварительных заявок от участников. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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