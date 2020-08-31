В Шелехове пройдёт турнир по мини-футболу памяти известного комментатора
В Иркутской области состоится традиционный XXXI турнир по мини-футболу среди любительских команд памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова. Матчи с 4 по 6 сентября пройдут на стадионах «Строитель» и «Металлург» в Шелехове.
В этом году кубок учредила родная сестра Льва Перминова Галина Петровна Анисимова, проживающая в Улан-Удэ. Она дважды приезжала на турнир.
- Я восхищена атмосферой турнира, искренностью отношений и чистотой спортивной борьбы. Низко кланяюсь за память о брате. Это свято, – отозвалась она о соревнованиях.
Турнир по мини-футболу проводится среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений. В настоящее время продолжается приём предварительных заявок от участников. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата
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