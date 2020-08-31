 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата

Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата
Общество,  Фото:pixabay.com
В Шелехове пройдёт турнир по мини-футболу памяти известного комментатора

В Иркутской области состоится традиционный XXXI турнир по мини-футболу среди любительских команд памяти известного журналиста, спортивного радиокомментатора, участника Великой Отечественной войны Льва Петровича Перминова. Матчи с 4 по 6 сентября пройдут на стадионах «Строитель» и «Металлург» в Шелехове.

В этом году кубок учредила родная сестра Льва Перминова Галина Петровна Анисимова, проживающая в Улан-Удэ. Она дважды приезжала на турнир.
- Я восхищена атмосферой турнира, искренностью отношений и чистотой спортивной борьбы. Низко кланяюсь за память о брате. Это свято, – отозвалась она о соревнованиях.

Турнир по мини-футболу проводится среди любительских команд спортивных клубов, производственных коллективов, высших и средних учебных заведений, учреждений. В настоящее время продолжается приём предварительных заявок от участников. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
спорт Улан-Удэ Иркутская область мини-футбол футбол турнир
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата
Улан-удэнка учредила футбольный кубок в честь брата
Общество, 31.08.2020
В Шелехове пройдёт турнир по мини-футболу памяти известного комментатора
Улан-удэнцы стали лауреатами фестиваля казачьей культуры
Улан-удэнцы стали лауреатами фестиваля казачьей культуры
Общество, 31.08.2020
Также они получили диплом «За популяризацию казачьих традиций»
В Бурятии возобновил работу паром на Селенге
В Бурятии возобновил работу паром на Селенге
Общество, 31.08.2020
Татауровская паромная переправа была закрыта с 7 по 30 августа
Иркутские бегуны выиграли эстафету на первенстве России
Иркутские бегуны выиграли эстафету на первенстве России
Общество, 31.08.2020
Соревнования по лёгкой атлетике проходили среди юниоров до 20 лет
В Бурятии раздадут госпремии для талантливой молодёжи
В Бурятии раздадут госпремии для талантливой молодёжи
Общество, 31.08.2020
Победители конкурса получат 18000 рублей
Лудуб Очиров стал лауреатом международного конкурса композиторов
Лудуб Очиров стал лауреатом международного конкурса композиторов
Общество, 31.08.2020
Победу ему принёс вокальный цикл «Времена года»
15 юниоров Бурятии поедут на первенство России по вольной борьбе
15 юниоров Бурятии поедут на первенство России по вольной борьбе
Общество, 31.08.2020
Соревнования состоятся в сентябре в Московской области
Началась московская часть съёмок бурятского фильма «Здесь никого нет»
Началась московская часть съёмок бурятского фильма «Здесь никого нет»
Общество, 31.08.2020
На съёмках присутствовала известная бурятская теннисистка Дари Саханова
В улан-удэнском СИЗО провели прямую телефонную линию
В улан-удэнском СИЗО провели прямую телефонную линию
Общество, 31.08.2020
Вопросы задавали родственники несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО
Байкал в Бурятии воняет тухлым бельём
Байкал в Бурятии воняет тухлым бельём
Общество, 31.08.2020
В Бурятии сомневаются, что в дурном запахе Байкала виноваты очистные
Дети росгвардейцев Бурятии стали лауреатами всероссийского конкурса
Дети росгвардейцев Бурятии стали лауреатами всероссийского конкурса
Общество, 31.08.2020
Дети отличились на конкурсе «Юный правозащитник»
В школах Улан-Удэ будут проверять температуру на входе
В школах Улан-Удэ будут проверять температуру на входе
Общество, 31.08.2020
Во все школы Улан-Удэ поступили маски и дезинфицирующие средства⠀
В Улан-Удэ появилась лесная ведьма
В Улан-Удэ появилась лесная ведьма
Общество, 31.08.2020
«Книга лесной ведьмы» - это театрализованный онлайн-проект

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^