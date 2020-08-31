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В улан-удэнском СИЗО провели прямую телефонную линию

В улан-удэнском СИЗО провели прямую телефонную линию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопросы задавали родственники несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО

Родные несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО-1, смогли задать вопросы руководству учреждения в ходе прямой телефонной линии.

В мероприятии приняли участие начальник учреждения Цокто Жамсаранов, начальники отделов и служб учреждения.

- Родственников интересовали вопросы о правилах и условиях содержания, о качестве питания, о переводе денежных средств на личные счета, медико–санитарное обслуживание и бытовое обеспечение несовершеннолетних. На все вопросы даны соответствующие ответы и разъяснения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

СИЗО
 
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