Вопросы задавали родственники несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО
Родные несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО-1, смогли задать вопросы руководству учреждения в ходе прямой телефонной линии.
В мероприятии приняли участие начальник учреждения Цокто Жамсаранов, начальники отделов и служб учреждения.
- Родственников интересовали вопросы о правилах и условиях содержания, о качестве питания, о переводе денежных средств на личные счета, медико–санитарное обслуживание и бытовое обеспечение несовершеннолетних. На все вопросы даны соответствующие ответы и разъяснения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнском СИЗО провели прямую телефонную линию
Общество, Фото:
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