Соревнования по лёгкой атлетике проходили среди юниоров до 20 лет
Сборная Иркутской области заняла первое место в эстафете 4х100 метров на первенстве России по лёгкой атлетике среди юниоров до 20 лет, которое завершилось 28 августа в Брянске. В состав команды входили Эдуард Полухин, Игорь Кобелев, Никита Овсянников и Владислав Скулин.
Спортсмены из Иркутской области финишировали первыми с результатом 42,42. Серебряными призёрами эстафеты стали легкоатлеты из Пермского края с результатом 42,44. На третьем месте – юниоры из Волгоградской области (42,77).
Напомним, ранее в Брянске на первенстве страны серебряные медали завоевали Владислав Скулин, Мария Распутина и Ольга Родиошкина. Владислав стал вторым в беге на дистанции 100 метров, Мария заняла второе место в прыжках с шестом, Ольга Родиошкина выиграла серебро в беге на 800 метров. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские бегуны выиграли эстафету на первенстве России
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