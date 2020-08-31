В Бурятии состоится литературная акция о байкальской нерпе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К участию приглашаются все желающие



14 сентября состоится пятая межрегиональная акция «#проБайкалчитай». Тема акции станет байкальская нерпа.



Для того чтобы стать участником акции необходимо:

- Выбрать из предложенного списка литературы на сайте республиканской детско-юношеской библиотеки произведение про байкальскую нерпу;

- Записать на видео отрывок из выбранного произведения;

- Разместить видео в социальных сетях («ВКонтакте», «Инстаграм») с пометкой #проБайкалчитай.



Если нет возможности выложить свое видео самостоятельно, то можно его отправить на электронную почту info@baikalib.ru. Его разместят в группе республиканской детско-юношеской библиотеки в «Вконтакте», сообщает пресс-служба учреждения.



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