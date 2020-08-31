К участию приглашаются все желающие
14 сентября состоится пятая межрегиональная акция «#проБайкалчитай». Тема акции станет байкальская нерпа.
Для того чтобы стать участником акции необходимо:
- Выбрать из предложенного списка литературы на сайте республиканской детско-юношеской библиотеки произведение про байкальскую нерпу;
- Записать на видео отрывок из выбранного произведения;
- Разместить видео в социальных сетях («ВКонтакте», «Инстаграм») с пометкой #проБайкалчитай.
Если нет возможности выложить свое видео самостоятельно, то можно его отправить на электронную почту info@baikalib.ru. Его разместят в группе республиканской детско-юношеской библиотеки в «Вконтакте», сообщает пресс-служба учреждения.
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В Бурятии состоится литературная акция о байкальской нерпе
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