Лудуб Очиров стал лауреатом международного конкурса композиторов

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Победу ему принёс вокальный цикл «Времена года»



Юный музыкант и композитор из Бурятии Лудуб Очиров стал лауреатом I степени международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени И.О. Дунаевского в конкурсной номинации «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» в категории «Юные композиторы». Результаты конкурса были объявлены 28 августа.



На суд жюри молодой композитор представил вокальный цикл «Времена года» на стихи Туяны Лыгденовой. Гала-концерт и церемония награждения пройдут 20 сентября в Московском доме композиторов.



В настоящее время Лудуб учится на третьем курсе специальности «Теория музыки» в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.

