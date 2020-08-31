Победу ему принёс вокальный цикл «Времена года»
Юный музыкант и композитор из Бурятии Лудуб Очиров стал лауреатом I степени международного конкурса композиторов и аранжировщиков имени И.О. Дунаевского в конкурсной номинации «Камерные вокальные сочинения. Вокальный цикл» в категории «Юные композиторы». Результаты конкурса были объявлены 28 августа.
На суд жюри молодой композитор представил вокальный цикл «Времена года» на стихи Туяны Лыгденовой. Гала-концерт и церемония награждения пройдут 20 сентября в Московском доме композиторов.
В настоящее время Лудуб учится на третьем курсе специальности «Теория музыки» в колледже искусств имени П.И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба колледжа.
Лудуб Очиров стал лауреатом международного конкурса композиторов
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