В Бурятии раздадут госпремии для талантливой молодёжи

Победители конкурса получат 18000 рублей



Объявлен конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи Бурятии. С 31 августа по 9 октября пройдёт приём заявок от жителей республики в возрасте от 14 до 30 лет, достигших успехов по пяти номинациям:

- социально-значимая и общественная деятельность;

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;

- профессиональное мастерство;

- художественное творчество;

- любительский спорт.



По итогам проведения конкурса в каждой номинации определяются по 5 победителей, которые получат премию 18000 рублей.



Заявки будут оцениваться по критериям отбора для каждой номинации. Их можно посмотреть в положении о конкурсе на сайте минспорта Бурятии.



Конкурсные материалы передаются в комитет по молодёжной политике по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, оф. 516, тел. 21-09-11. Время приёма документов: понедельник-четверг – с 08:30 до 17:30; пятница – с 8:30 до 16:30 (перерыв – с 12:00 до 13:00). Конкурсные материалы, направленные по факсу или электронной почте, не рассматриваются. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

