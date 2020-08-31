Победители конкурса получат 18000 рублей
Объявлен конкурс на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи Бурятии. С 31 августа по 9 октября пройдёт приём заявок от жителей республики в возрасте от 14 до 30 лет, достигших успехов по пяти номинациям:
- социально-значимая и общественная деятельность;
- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
- профессиональное мастерство;
- художественное творчество;
- любительский спорт.
По итогам проведения конкурса в каждой номинации определяются по 5 победителей, которые получат премию 18000 рублей.
Заявки будут оцениваться по критериям отбора для каждой номинации. Их можно посмотреть в положении о конкурсе на сайте минспорта Бурятии.
Конкурсные материалы передаются в комитет по молодёжной политике по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, д. 8, оф. 516, тел. 21-09-11. Время приёма документов: понедельник-четверг – с 08:30 до 17:30; пятница – с 8:30 до 16:30 (перерыв – с 12:00 до 13:00). Конкурсные материалы, направленные по факсу или электронной почте, не рассматриваются. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
В Бурятии раздадут госпремии для талантливой молодёжи
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победу ему принёс вокальный цикл «Времена года»
Соревнования состоятся в сентябре в Московской области
На съёмках присутствовала известная бурятская теннисистка Дари Саханова
Это сделано ко Дню знаний
Вопросы задавали родственники несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО
В Бурятии сомневаются, что в дурном запахе Байкала виноваты очистные
Дети отличились на конкурсе «Юный правозащитник»
Во все школы Улан-Удэ поступили маски и дезинфицирующие средства⠀
Выявлено 14 нарушений
«Книга лесной ведьмы» - это театрализованный онлайн-проект
На 62-м году жизни скончалась Бухарова Евгения Васильевна
Заработал проект «Телескопы для сибирских деревень»
В районах, где организация горячего питания задержится, детям будут выдавать продуктовые наборы
Мужчина не платил родным сыновьям
23 коробки с хлоргексидином, термометрами и комбинезонами нашли у гражданки Монголии