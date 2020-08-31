На 62-м году жизни скончалась Бухарова Евгения Васильевна
30 августа на 62 году жизни скончалась эколог, ветеран музейного дела Бухарова Евгения Васильевна. Об этом сообщил коллектив Национального музея Бурятии, сотрудники и ветераны музея природы.
Евгения Бухарова родилась 7 января 1959 года в Кяхтинском районе. После окончания биолого-химического факультета БГПИ им. Д. Банзарова Евгения Васильевна работала в музее природы Бурятии со дня его открытия на протяжении более 20 лет.
Она прошла путь от младшего научного сотрудника до заместителя директора по научно-просветительской деятельности. За годы работы под её руководством были реализованы значимые проекты, выведшие музей на новый уровень развития, например, выставка-дипломант международного биеннале в Красноярске «Убить эпишуру» (1999 г.), музейный фестиваль «Озерные люди» (2001, 2003, 2006 гг.). Она заложила крепкую основу грантовой деятельности в музейной области, выиграв впервые в Бурятии грант фонда Потанина с проектом «Байкальский сад» (2005 г.).
Свою научную деятельность она посвятила изучению уникального ботанического объекта, реликтового вида абрикоса сибирского, защитив кандидатскую диссертацию на эту тему (2007 г.).
В 2007 году уйдя работать в Баргузинский заповедник, Евгения Васильевна оставалась верна музейному делу, постоянно участвуя в музейных мероприятиях в качестве научного консультанта, эксперта по интерпретации природного наследия. Значимым её вкладом в деятельность Музея природы была разработка научной концепции новой экспозиции «Таёжная, озерная, степная…» (2019 г.)
В Бурятии ушла из жизни ветеран музейного дела
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