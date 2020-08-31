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Деревенская школа в Иркутской области получила телескоп

Деревенская школа в Иркутской области получила телескоп
Общество,  Фото:pixabay.com
Заработал проект «Телескопы для сибирских деревень»

Школа в небольшом селе Ирхидей Осинского района Иркутской области получила телескоп. Это первый телескоп в рамках проекта Иркутского регионального астрономического общества и Иркутского планетария «Телескопы для сибирских деревень», получившего грантовую поддержку Office of Astronomy for Development (OAD) международного астрономического союза.

- Директор Ирхидейской школы Андрей Сергеев и учитель физики Андрей Балдаев первыми обратились в планетарий, когда мы объявили о том, что будем на конкурсной основе определять, в какие сёла и посёлки передадим телескопы, - говорит председатель ИРАО, директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Нам было отрадно узнать, что инициатива учителей получила поддержку администрации Осинского района. Ровно год назад было зарегистрировано наше региональное астрономическое общество, и за это небольшое время мы успели передать любителям астрономии в разные города, сёла и посёлки Иркутской области семь телескопов, получить международную поддержку наших проектов, провести трансляцию наблюдений различных астрономических явлений. Мы в начале большого пути, и очень приятно, что теперь вместе с нами любители астрономии из Осы – ведь посещать наблюдения смогут не только жители Ирхидея и учащиеся сельской школы, но и жители всего района.

Проект «Телескопы для сибирских деревень» стал продолжением проекта «Телескопы для всех», который был реализован с помощью краудфандинга на сайте Planeta.Ru и при поддержке инвестора и визионера Александра Шульгина. Это был единственный проект из России, который получил поддержку на грантовом конкурсе, объявленном OAD в 2019 году. Астрономические инструменты передаются в небольшие города, посёлки и сёла людям, которые обязуются проводить бесплатные наблюдения для детей и взрослых.

- Мы делаем этот проект ради того, чтобы увлечь наукой в первую очередь детей, показать им, насколько огромен и интересен мир, который нас окружает, - говорит один из соучредителей ИРАО, любитель астрономии Роман Сергеев. – Самый первый телескоп мы передали в село Белоусово Качугского района, откуда я родом. Наши инструменты теперь работают в посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон, посёлке Мишелёвка Усольского района, городах Алзамай, Киренск и Нижнеудинск, а также в иркутской школе №73, где учился Александр Шульгин.

Международный астрономический союз (International Astronomical Union, IAU) основан в 1919 году. Это крупнейшая в мире профессиональная организация астрономов, её миссия – продвигать астрономию во всех её аспектах через международное сотрудничество. Office of Astronomy for Development создан в 2011 году IAU вместе с национальным исследовательским фондом Южной Африки и находится в Южноафриканской астрономической обсерватории в Кейптауне.


По информации Иркутского планетария

астрономия Телескопы школы
 
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