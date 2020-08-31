Бурятские таможенники передадут медикам конфискованные товары

















В Бурятии в пункте пропуска ДАПП Монды в марте таможенники обнаружили в автомобиле гражданки Монголии коробки с хлоргексидином, защитными комбинезонами и электронными термометрами. Незадекларированные медицинские товары на сумму 143,3 тысячи рублей решением суда конфискованы и обращены в федеральную собственность.По словам начальника таможенного поста ДАПП Монды Алексея Чагдурова, в салоне и в багажном отделении автомобиля находились 23 картонных коробки с товаром - 2010 флаконов с раствором хлоргексидина, 33 защитных комбинезона, 56 электронных термометров. Товар не был задекларирован в установленном порядке. В отношении гражданки было возбуждено дело об АП по ч.1 ст.16.2 и ст.16.3 КоАП РФ.- Постановление суда вступило в законную силу. В ближайшее время всю партию конфискованного товара Бурятская таможня передаст в Территориальный центр медицины катастроф Бурятии, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.