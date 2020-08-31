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Танкисты ВВО провели с юнармейцами Бурятии «Уроки мужества»

Танкисты ВВО провели с юнармейцами Бурятии «Уроки мужества»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьникам школы №20 рассказали о подвигах бойцов Красной Армии

В Улан-Удэ командный состав танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа провёл с юнармейцами школы №20 «Урок мужества» на тему «Честь воина» в преддверии Дня окончания Второй мировой войны.

Перед началом мероприятия командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания, после чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. В завершении памятного мероприятия военнослужащими было организована фотосессия с учениками.

Всего в мероприятии участвовало более 30 юнармейцев. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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