Танкисты ВВО провели с юнармейцами Бурятии «Уроки мужества»

Школьникам школы №20 рассказали о подвигах бойцов Красной Армии



В Улан-Удэ командный состав танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа провёл с юнармейцами школы №20 «Урок мужества» на тему «Честь воина» в преддверии Дня окончания Второй мировой войны.



Перед началом мероприятия командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания, после чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. В завершении памятного мероприятия военнослужащими было организована фотосессия с учениками.



Всего в мероприятии участвовало более 30 юнармейцев. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

