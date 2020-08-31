Татауровская паромная переправа была закрыта с 7 по 30 августа
В Бурятии 30 августа с 13:00 возобновлена работа Татауровской паромной переправы в штатном режиме.
Напомним, что данная переправа в Прибайкальском районе была закрыта с 7 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Селенга. Также с 10 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Чикой была временно приостановлена работа Усть-Чикойской паромной переправы на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе. Её работа была возобновлена 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Бурятрегионавтодора.
В Бурятии возобновил работу паром на Селенге
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования по лёгкой атлетике проходили среди юниоров до 20 лет
Победители конкурса получат 18000 рублей
Победу ему принёс вокальный цикл «Времена года»
Соревнования состоятся в сентябре в Московской области
На съёмках присутствовала известная бурятская теннисистка Дари Саханова
Это сделано ко Дню знаний
Вопросы задавали родственники несовершеннолетних, которые находятся в СИЗО
В Бурятии сомневаются, что в дурном запахе Байкала виноваты очистные
Дети отличились на конкурсе «Юный правозащитник»
Во все школы Улан-Удэ поступили маски и дезинфицирующие средства⠀
Выявлено 14 нарушений
«Книга лесной ведьмы» - это театрализованный онлайн-проект
На 62-м году жизни скончалась Бухарова Евгения Васильевна
Заработал проект «Телескопы для сибирских деревень»
В районах, где организация горячего питания задержится, детям будут выдавать продуктовые наборы