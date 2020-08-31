В Бурятии возобновил работу паром на Селенге

Татауровская паромная переправа была закрыта с 7 по 30 августа



В Бурятии 30 августа с 13:00 возобновлена работа Татауровской паромной переправы в штатном режиме.



Напомним, что данная переправа в Прибайкальском районе была закрыта с 7 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Селенга. Также с 10 августа в связи с высоким уровнем воды в реке Чикой была временно приостановлена работа Усть-Чикойской паромной переправы на автодороге Стрелка – Подлопатки в Селенгинском районе. Её работа была возобновлена 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Бурятрегионавтодора.

