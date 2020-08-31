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В Бурятии стартовали двухсторонние батальонные тактические учения

В Бурятии стартовали двухсторонние батальонные тактические учения
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Военные отработают новые практические приёмы и манёвры

В Бурятии на полигоне Бурдуны стартовали двухсторонние батальонные тактические учения с подразделениями танкового соединения Восточного военного округа.

Впервые на учениях такого масштаба будет отрабатываться порядка 10 новых тактических приёмов и манёвров в различных условиях современного боя.

Учение началось с разведки маршрутов выдвижения маневренных групп с помощью беспилотников и заблаговременного развертывания систем ПВО и станций радиоэлектронной борьбы на наиболее вероятных направлениях действий условного противника.

Особенностью учений станут нестандартные методы борьбы со скоростными бронированными целями, различные способы уничтожения заминированных автомобилей, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с беспилотниками условного противника.

- К учению привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», техника связи пятого поколения, вертолеты Ми-24, а также комплекс беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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