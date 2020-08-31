Причиной всему стал коронавирус
В связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса празднование Дня города в Иркутске переносится. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.
- Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией всё ещё остается непростой как в городе, так во всем регионе. Количество инфицированных в Иркутске на сегодня превышает восемь тысяч человек. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение о продлении масочного режима и сохранении ограничительных мер для лиц старше 65 лет. В связи с этим празднование Дня города перенесено, - сказал он.
О дате проведения Дня города Иркутска будет сообщено позднее.
Ранее в Иркутской области был продлён до 13 сентября обязательный масочный режим, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
День города в Иркутске планировалось праздновать 5 сентября.
В Иркутске перенесли празднование Дня города
Общество, Фото:
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