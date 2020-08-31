 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 августа

30 августа

Популярное

В Иркутске перенесли празднование Дня города

В Иркутске перенесли празднование Дня города
Общество,  Фото:pixabay.com
Причиной всему стал коронавирус

В связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса празднование Дня города в Иркутске переносится. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

- Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией всё ещё остается непростой как в городе, так во всем регионе. Количество инфицированных в Иркутске на сегодня превышает восемь тысяч человек. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение о продлении масочного режима и сохранении ограничительных мер для лиц старше 65 лет. В связи с этим празднование Дня города перенесено, - сказал он.

О дате проведения Дня города Иркутска будет сообщено позднее.

Ранее в Иркутской области был продлён до 13 сентября обязательный масочный режим, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

День города в Иркутске планировалось праздновать 5 сентября.

день города коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Наталья Шадрина: «Шансы попасть на Олимпиаду у меня немаленькие»
Наталья Шадрина: «Шансы попасть на Олимпиаду у меня немаленькие»
Общество, 31.08.2020
Чемпионка России Наталья Шадрина рассказала, как бокс для неё перешел из разряда хобби в любимую работу
В Бурятии граффитисты разрисовали деревянные дома
В Бурятии граффитисты разрисовали деревянные дома
Общество, 31.08.2020
Они поработали в Курумканском районе
Танковый экипаж из Бурятии установил рекорд скорости
Танковый экипаж из Бурятии установил рекорд скорости
Общество, 31.08.2020
Танкисты из Бурятии быстрее всех участников «Танкового биатлона» в Подмосковье
В нацпарке в Бурятии большой урожай ягод
В нацпарке в Бурятии большой урожай ягод
Общество, 31.08.2020
Для сбора дикоросов нужно получить разрешение
Бурятский спектакль получил два монгольских театральных «Оскара»
Бурятский спектакль получил два монгольских театральных «Оскара»
Общество, 31.08.2020
Спектакль Бурятского театра драмы покорил самый престижный монгольский смотр
Илья Варламов об экопарковках в Улан-Удэ: «Это будет генератор грязи»
Илья Варламов об экопарковках в Улан-Удэ: «Это будет генератор грязи»
Общество, 31.08.2020
Популярный блогер-урбанист вновь поднял вопрос о парковках-газонах в Улан-Удэ
Волонтёр, расплакавшаяся перед Путиным, создала в Бурятии дом для добровольцев
Волонтёр, расплакавшаяся перед Путиным, создала в Бурятии дом для добровольцев
Общество, 31.08.2020
В Прибайкальском районе силами известного волонтёра Татьяны Черных появился «ДоброДом»
100-е кварталы Улан-Удэ лишатся горячей воды на две недели
100-е кварталы Улан-Удэ лишатся горячей воды на две недели
Общество, 31.08.2020
2 сентября котельная «Юго-Западная» будет остановлена для проведения запланированного ремонта
Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днём знаний
Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днём знаний
Общество, 31.08.2020
Школьникам и учителям пожелали здоровья, добра и благополучия
В Бурятии продолжат искать пропавшего мужчину
В Бурятии продолжат искать пропавшего мужчину
Общество, 30.08.2020
Поисковые работы приостановили из-за дождей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^