В Иркутске перенесли празднование Дня города

Причиной всему стал коронавирус



В связи с эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса празднование Дня города в Иркутске переносится. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.



- Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией всё ещё остается непростой как в городе, так во всем регионе. Количество инфицированных в Иркутске на сегодня превышает восемь тысяч человек. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял решение о продлении масочного режима и сохранении ограничительных мер для лиц старше 65 лет. В связи с этим празднование Дня города перенесено, - сказал он.



О дате проведения Дня города Иркутска будет сообщено позднее.



Ранее в Иркутской области был продлён до 13 сентября обязательный масочный режим, а также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.



День города в Иркутске планировалось праздновать 5 сентября.



