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В Улан-Удэ ремонт дороги на Толстого закончат 1 октября

В Улан-Удэ ремонт дороги на Толстого закончат 1 октября
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы на участке ведутся за счёт экономии средств

За счёт экономии средств в рамках дорожно-ремонтной кампании в Улан-Удэ дополнительно ремонтируется участок дороги по улице Толстого на общую сумму более 5,1 млн рублей.

Подрядная организация начала ремонтные работы на участке протяженностью 210 км в начале августа. На сегодняшний день завершены демонтажные работы, ведутся работы по монтажу бортовых камней, устройству бетонной обоймы на бортовых камнях, устройству тротуаров.

Подрядчику также предстоит уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Срок окончания работ по контракту – 1 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.
дорожный ремонт Улан-Удэ Бурятия
 
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