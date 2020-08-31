В Улан-Удэ ремонт дороги на Толстого закончат 1 октября

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы на участке ведутся за счёт экономии средств



За счёт экономии средств в рамках дорожно-ремонтной кампании в Улан-Удэ дополнительно ремонтируется участок дороги по улице Толстого на общую сумму более 5,1 млн рублей.



Подрядная организация начала ремонтные работы на участке протяженностью 210 км в начале августа. На сегодняшний день завершены демонтажные работы, ведутся работы по монтажу бортовых камней, устройству бетонной обоймы на бортовых камнях, устройству тротуаров.



Подрядчику также предстоит уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Срок окончания работ по контракту – 1 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.

