Работы на участке ведутся за счёт экономии средств
За счёт экономии средств в рамках дорожно-ремонтной кампании в Улан-Удэ дополнительно ремонтируется участок дороги по улице Толстого на общую сумму более 5,1 млн рублей.
Подрядная организация начала ремонтные работы на участке протяженностью 210 км в начале августа. На сегодняшний день завершены демонтажные работы, ведутся работы по монтажу бортовых камней, устройству бетонной обоймы на бортовых камнях, устройству тротуаров.
Подрядчику также предстоит уложить выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. Срок окончания работ по контракту – 1 октября этого года. Об этом сообщает пресс-служба минтранса РБ.
В Улан-Удэ ремонт дороги на Толстого закончат 1 октября
Общество, Фото:
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