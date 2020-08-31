Наталья Шадрина: «Шансы попасть на Олимпиаду у меня немаленькие»

Общество, Фото: страница Натальи Шадриной

Чемпионка России Наталья Шадрина рассказала, как бокс для неё перешел из разряда хобби в любимую работу



Спортсменка из Бурятии, мастер спорта международного класса, чемпионка России в весовой категории до 60 кг Наталья Шадрина — удивительный пример того, как в олимпийский бокс можно прийти во взрослом возрасте и стать чемпионкой. Благодаря своему характеру и таланту Наталья за короткий срок стала не только одним из лидеров в своём весе, но и в сборной. В интервью с пресс-службой федерации бокса России Наталья Шадрина рассказала, как бокс для неё перешел из разряда хобби в любимую работу.



— Как проходят сборы?(сбор женской национальной команды по боксу в Сочи). Как ощущения?



— Ощущения хорошие, несмотря на большой перерыв.



— Непривычно выходить против серьёзных соперниц после длительного перерыва?



— Честно, все соперницы серьёзные. Каждая девочка, которая выходит против меня — или я против этой девочки, — мы друг для друга всегда соперницы. Поэтому я думаю, что такое должно войти в привычку.



— Какую оценку можешь себе дать после первых спаррингов?



— Достаточно невысокую, но и не совсем низкую. Уровень подготовки сейчас возрастающий. Я тренируюсь, готовлюсь. Недавний спарринг дал мне возможность посмотреть на себя со стороны, подкорректировать что-то и продолжать дальше готовиться к чемпионату России.



— Как оценивает твою форму тренер?



— Он на то и тренер, чтобы указывать на мои ошибки, оценка пока неоднозначная.



— В детстве ты занималась всеми возможными игровыми видами спорта: волейбол, баскетбол, теннис. А в итоге в 18 лет пришла в бокс, довольно поздно по меркам спорта, но очень быстро и успешно закрепилась. Расскажи, почему решилась на бокс?



— Все игровые виды спорта были как хобби, я занималась в простых секциях. И тем не менее я люблю все эти виды спорта. Допустим, у того же тенниса и баскетбола есть что-то общее. Когда мы готовимся к боксу, мы играем и в теннис, и в баскетбол — это помогает. В бокс я пришла потому, что единоборства меня всегда привлекали. И занялась для себя. В итоге осталась на достаточно долгий срок, затянуло. И ни капли об этом не жалею.



— Когда шла на бокс, думала, что станешь чемпионкой России, или таких мыслей вообще не возникало?



— Конечно, нет. Было много разных мыслей, но я шла для себя: для формы, для самообороны. Понимала, что поздновато. Но когда открылись перспективы, когда мой первый тренер увидел во мне таланты, физическую силу, что я все схватываю на лету, уже начали пробовать на различные соревнования ездить. Буквально через месяц я выиграла юношеский турнир. Потихоньку начала расти. И только потом, когда поняла, что что-то могу, такие мысли появились.



— Как готовишься и настраиваешься на серьёзные турниры, есть ли у тебя какие-то ритуалы?



— У каждого спортсмена, будь то профессиональный боксёр или любитель, наверное, есть какой-то свой ритуал или способы настроиться на важные соревнования. Конечно, я не исключение. Это моё личное, об этом никто не знает, даже тренер. Если проще — стараюсь все время ближе к боям уделять только себе и не распыляться ни на что лишнее.



— Помнишь ли ты какой-нибудь турнир, который дался очень тяжело или не оправдал надежд?



— Наверное, это были одни из самых первых соревнований, когда я в финале проиграла девочке, очень расстроилась. На первом Кубке России тоже тяжеловато было. Трудно было найти уверенность в себе, потому что вокруг все опытные, а я вроде взрослая, а опыта мало. Поэтому такое остается надолго в памяти. Чемпионат мира в прошлом году тоже моих ожиданий не оправдал.



— Какие выводы сделала после неудачного выступления на чемпионате мира-2019?



— Не могу сказать, что это неудачный чемпионат мира для меня, я провела четыре схватки с хорошими соперницами, самой себе и многим показала, что я могу больше, чем быть чемпионкой России. Узнала, что во мне есть огромный потенциал, ресурсы, что я готова работать и выигрывать бои.



— Готовишься к Олимпиаде? Как оцениваешь свои шансы на попадание в Токио?



— Как и любой спортсмен в олимпийском весе, я готовлюсь к Олимпиаде. Конечно, чемпионаты России, Европы, мира — тоже важные цели, но самая огромная — Олимпиада. Я к этому готовлюсь, мечтаю об этом; всегда, даже до бокса и других видов спорта, это во мне было сколько себя помню. Смотрела Олимпийские игры, смотрела на ребят, стоявших на пьедестале, и мечтала когда-нибудь оказаться там. Шансы у меня есть и немаленькие. Готовлюсь несмотря ни на что.



— Думала ли о том, чем будешь заниматься после завершения спортивной карьеры?



— Сейчас очень трудно представить себя без бокса. Мысли были разные. Многое обдумываю. Когда-нибудь карьера все равно закончится. Но со спортом однозначно буду связана всегда.



— Есть ли у тебя хобби? Как отвлекаешься от бокса и восстанавливаешься после сборов и турниров?



— У меня различные хобби. Я люблю активный отдых или поваляться дома, почитать книжку или посмотреть какой-нибудь фильм. Крестиком не вышиваю, но главное — отвлечься и не загружать мысли лишним, чтобы нормально восстановиться. Хорошо восстановишься — хорошо работаешь.



— Продолжи фразу: «Самый лучший день — это…»



— Когда ты счастлив. Любая мелочь может сделать тебя счастливым. Когда ты дома с родными, даже небольшая твоя победа. Мелочи стоит замечать. Иногда мы не смотрим по сторонам и не видим самого хорошего или красивого. А стоит остановиться и заметить, сколько всего прекрасного.





