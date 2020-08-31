В Бурятии граффитисты разрисовали деревянные дома

В селе Алла Курумканского района Бурятии граффитисты разрисовали деревянные дома.
Преображению объектов способствовала также художница из Томска Марина.
- Моя работа «Тонкие травинки» в рамках фестиваля #Бурятиявкрасках. Двухнедельная поездка в Бурятию началась с прекрасной местности Алла, которая заворожила своей могучестью и суровостью. Однако, я нашла множество хрупких и прекрасных цветов, которые вдохновили на рисование, От души благодарю @uut4k за организацию фестиваля, всё прошло на высшем уровне, - пишет она на своей странице в Instagram.
В комментариях к снимкам пользователи восхищаются работами: «Оч круто», «Ребята, вы молодцы», «Как красиво», «Окно пушечное», «Круто».
До этого граффитисты преобразили старые нерабочие суда в посёлке Усть-Баргузин.
Также они недавно поработали в подземном переходе на ЛВРЗ. Горожане остались в полном восторге от рисунков, отмечая, что раньше там было страшно ходить.
- Моя работа «Тонкие травинки» в рамках фестиваля #Бурятиявкрасках. Двухнедельная поездка в Бурятию началась с прекрасной местности Алла, которая заворожила своей могучестью и суровостью. Однако, я нашла множество хрупких и прекрасных цветов, которые вдохновили на рисование, От души благодарю @uut4k за организацию фестиваля, всё прошло на высшем уровне, - пишет она на своей странице в Instagram.
В комментариях к снимкам пользователи восхищаются работами: «Оч круто», «Ребята, вы молодцы», «Как красиво», «Окно пушечное», «Круто».
До этого граффитисты преобразили старые нерабочие суда в посёлке Усть-Баргузин.
Также они недавно поработали в подземном переходе на ЛВРЗ. Горожане остались в полном восторге от рисунков, отмечая, что раньше там было страшно ходить.