Для сбора дикоросов нужно получить разрешение
В Забайкальском национальном парке в Бурятии в этом году большой урожай грибов и ягод. Фотографиями сотрудники нацпарка поделились в соцсетях.
Собирать грибы и ягоды в лесах национального парка можно в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения только по специальным разрешениям. Они выдаются на контрольно-пропускном пункте парка.
Сроки сбора пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории парка в 2020 году:
- cмородина лесная, шикша (водяника, вороника), голубика – с 15 августа, брусника – с 28 августа, клюква – с 10 сентября;
- семена сосны кедровой сибирской (кедра сибирского) – с 1 сентября;
- грибы – по мере вызревания.
Не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, рубка деревьев и т.п.).
В нацпарке в Бурятии большой урожай ягод
Общество, Фото:
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