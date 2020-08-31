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В нацпарке в Бурятии большой урожай ягод

В нацпарке в Бурятии большой урожай ягод
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Для сбора дикоросов нужно получить разрешение

В Забайкальском национальном парке в Бурятии в этом году большой урожай грибов и ягод. Фотографиями сотрудники нацпарка поделились в соцсетях.

Собирать грибы и ягоды в лесах национального парка можно в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения только по специальным разрешениям. Они выдаются на контрольно-пропускном пункте парка.

Сроки сбора пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории парка в 2020 году:

- cмородина лесная, шикша (водяника, вороника), голубика – с 15 августа, брусника – с 28 августа, клюква – с 10 сентября;

- семена сосны кедровой сибирской (кедра сибирского) – с 1 сентября;

- грибы – по мере вызревания.

Не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, рубка деревьев и т.п.).


национальный парк ягодные культуры грибы
 
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