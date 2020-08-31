В нацпарке в Бурятии большой урожай ягод

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Для сбора дикоросов нужно получить разрешение



В Забайкальском национальном парке в Бурятии в этом году большой урожай грибов и ягод. Фотографиями сотрудники нацпарка поделились в соцсетях.



Собирать грибы и ягоды в лесах национального парка можно в рекреационной зоне и зоне хозяйственного назначения только по специальным разрешениям. Они выдаются на контрольно-пропускном пункте парка.



Сроки сбора пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд на территории парка в 2020 году:



- cмородина лесная, шикша (водяника, вороника), голубика – с 15 августа, брусника – с 28 августа, клюква – с 10 сентября;



- семена сосны кедровой сибирской (кедра сибирского) – с 1 сентября;



- грибы – по мере вызревания.



Не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, рубка деревьев и т.п.).





