Волонтёр, расплакавшаяся перед Путиным, создала в Бурятии дом для добровольцев



30 августа на открытии «ДоброДома» в Прибайкальском районе глава Бурятии Алексей Цыденов отметил:



- Это креативное пространство появилось именно благодаря совместным действиям – лидер проекта Татьяна Черных представила концепцию, выиграла грант, из республиканского бюджета также была выделена часть средств на его создание. По итогу получился хороший ресурсный центр, точка притяжения местного населения. Хотел бы отметить, что в республике много подобных народных инициатив. Например, в селе Сорок Окинского района благодаря ТОСовскому движению, инициативе людей появился дом культуры. То же самое в Кижингинском, Хоринском и многих других районах.







