Волонтёр, расплакавшаяся перед Путиным, создала в Бурятии дом для добровольцев

В воскресенье, 30 августа, в селе Нестерово Прибайкальского района Бурятии открылся ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», сообщили в пресс-службе правительства республики. «ДоброДом» был построен благодаря инициативе местной жительницы Татьяны Черных. Она в августе 2019 году на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория инициативной молодёжи - Бирюса» представила свой проект и выиграла грант Фонда президентских грантов на создание молодёжного креативного пространства.
Как сообщал «Байкал-Daily», Татьяна Черных – известный в Бурятии волонтёр. В декабре 2019 года она участвовала в международном форуме добровольцев в Сочи. Татьяне удалось поговорить с президентом Владимиром Путиным. Ему девушка рассказала о тяжёлом положении дел в сельских клубах. Когда Татьяна озвучила личную просьбу – чтобы её дети смогли поучаствовать в Кремлёвской ёлке, она расплакалась. Тогда Татьяну успокоили сотрудники президентской пресс-службы и подруги. Позже девушка призналась, что перенервничала.
30 августа на открытии «ДоброДома» в Прибайкальском районе глава Бурятии Алексей Цыденов отметил:
- Это креативное пространство появилось именно благодаря совместным действиям – лидер проекта Татьяна Черных представила концепцию, выиграла грант, из республиканского бюджета также была выделена часть средств на его создание. По итогу получился хороший ресурсный центр, точка притяжения местного населения. Хотел бы отметить, что в республике много подобных народных инициатив. Например, в селе Сорок Окинского района благодаря ТОСовскому движению, инициативе людей появился дом культуры. То же самое в Кижингинском, Хоринском и многих других районах.
Ресурсный центр «ДоброДом» в селе Нестерово начали создавать в 2019 году. Добровольцы и актив молодёжного ТОС «Оживление» приступили к ремонту здания бывшей школьной мастерской, выделенного Нестеровской школой, находящегося на тот момент в ветхом состоянии. Для ремонта объявили сбор средств, в результате которого было собрано 58 тысяч рублей. На данные средства были приобретены первые материалы для ремонта здания. В дальнейшем ремонт вёлся на средства Фонда президентских грантов в размере 406 тыс. рублей. Также инициативу поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов: для проекта из республиканского бюджета было 1,9 млн рублей на ремонт здания.
- Появилась такая инициатива после того как в селе сгорел дом культуры, и молодые люди лишились последнего места, где бы они смогли собираться. Благодаря поддержке властей, президентскому гранту, добровольным пожертвованиям у нас появилось креативное пространство, где местные жители могут собираться, и не просто, а проводить время с пользой, пользоваться многими возможностями, доступными в ресурсном центре, - рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества «ДоброДом Прибайкалья» Татьяна Черных
Для добровольцев в ресурсном центре расположилась коворкинг-зона с современной литературой, фитнес - зал, досуговая-игровая и гончарная мастерская. Всего на сегодняшний день в Прибайкальском районе более 100 волонтёров. В этом году они были задействованы во всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», в акциях «Волонтёры Конституции», «Волонтёры Победы» и многих других.