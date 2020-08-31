100-е кварталы Улан-Удэ лишатся горячей воды на две недели

2 сентября котельная «Юго-Западная» будет остановлена для проведения запланированного ремонта



Со 2 по 15 сентября в Улан-Удэ состоится плановая остановка основного оборудования на котельной «Юго-Западная», сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».



Теплоэнергетики в течение двух недель будут ремонтировать вспомогательное оборудование котельной. В планах замена воздухоподогревателей двух котлов, замена конвейерной ленты, узлов пересыпки питателей, дробилок, а также течек бункеров сырого угля. На котельной уже завершён капитальный ремонт одного котла №5.



Из-за ремонтных работ будет отключено горячее водоснабжение у потребителей 100-х кварталов, посёлков Силикатный и Медведчиково. Отключение продлится до 15 сентября. Согласно графику, подключение горячего водоснабжения потребителям будет поэтапно подаваться с 16 сентября.



- При этом поступление горячей воды в квартиры потребителей будет зависит от удалённости от котельной, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, а главное, готовности управляющей компании к подключению жилого дома, - отмечают в «ТГК-14».





