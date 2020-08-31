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31 августа

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Последний день лета в Бурятии будет прохладным

Последний день лета в Бурятии будет прохладным
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ до +19 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа по республике облачно с прояснением. Ночью в большинстве районов дожди, по Прибайкалью, северу и востоку республики местами сильные дожди, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег, днём местами кратковременные дожди, по северной половине местами сильные дожди.

В утренние часы местами туманы. Ветер северо-западный 6-11, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +9+14, по юго-западу и северу местами +3+8, днём +17+22, при дожде до +13 градусов.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11, днём до 14 м/с. Температура ночью +11+13, днём +17+19.
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