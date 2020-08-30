В горах возможен мокрый снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 августа по республике местами сильные дожди, в горах Восточного Саяна возможен мокрый снег.
- В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на туристические маршруты и горные походы. Возьмите под особый контроль детей, не оставляйте без внимания пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».
Завтра в Бурятии ожидается непогода
Общество, Фото:
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