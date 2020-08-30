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В Бурятии продолжат искать пропавшего мужчину

В Бурятии продолжат искать пропавшего мужчину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Поисковые работы приостановили из-за дождей

Как сообщал «Байкал-Daily», с конца июля не могут найти жителя села Романовка Баунтовского района Бурятии.

29 июля мужчина находился на берегу реки Витим со своими приятелями. Через некоторое время друзья уехали в магазин, а он остался один на берегу. С тех пор его больше не видели.

Спасатели предполагают, что мужчина находился в машине и хотел уехать, но автомобиль скатился по берегу в реку. Автомобиль позже нашли в четырёх километрах от того самого места, но мужчина пропал бесследно.

Накануне сообщалось, что за месяц поисковых работ спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы обследовали 172 км акватории и береговой линии реки Витим в Баунтовском районе. Поиски результатов не дали, работы завершены.

Но сегодня в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС пояснили, что поисковые работы утонувшего на реке Витим не завершены, а приостановлены из-за дождей.

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