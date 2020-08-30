В регионе почти 17 тысяч случаев заражения
По данным регионального оперштаба, в Иркутской области на 30 августа зарегистрировано 16 810 случаев заражения коронавирусом.
За сутки выявили 78 заболевших. Госпитализировано 613 человек, у 31 человека заболевание протекает в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении 1346 человек.
Выздоровело 14 582 человека, в том числе 107 за последние сутки. Умерло 187 человек.
В Бурятии на сегодня зарегистрировано 5243 случая заболевания коронавирусом. За сутки число заболевших увеличилось на 53 человека.
В Иркутской области от коронавируса вылечилось 14,5 тысяч человек
Общество, Фото:
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