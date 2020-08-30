В Забайкалье за сутки выявили 30 больных коронавирусом

По данным на 30 августа в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4600. За сутки выявили 30 больных. 4207 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее число летальных случаев - 56.
Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.
В Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.
Как сообщал «Байкал-Daily» в Бурятии на сегодня зарегистрировано 5243 случая заболевания коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 4404 человека, умерло 52 человека. Проходят лечение в стационарах республики 464 больных. На амбулаторном лечении находятся 323 пациента.