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В Бурятии женщину искали спасатели и добровольцы, а она не терялась

В Бурятии женщину искали спасатели и добровольцы, а она не терялась
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сборщица дикоросов не знала, что её ищут

Вчера, 29 августа, от родственников поступило сообщение о том, что 34-летняя женщина 27 августа ушла в труднодоступную местность в 10 км. от Усть-Бургалтай Закаменского района Бурятии собирать дикоросы и не вернулась.


Был организован поиск добровольцами, из Улан-Удэ выехали 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

В 19:00 вечера прибывшие спасатели приступили к поисковым работам. В 21:50 женщина вышла из леса самостоятельно – она ночевала на гурте и не знала, что её потеряли, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



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