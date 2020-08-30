В Бурятии женщину искали спасатели и добровольцы, а она не терялась

Вчера, 29 августа, от родственников поступило сообщение о том, что 34-летняя женщина 27 августа ушла в труднодоступную местность в 10 км. от Усть-Бургалтай Закаменского района Бурятии собирать дикоросы и не вернулась.











Был организован поиск добровольцами, из Улан-Удэ выехали 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

В 19:00 вечера прибывшие спасатели приступили к поисковым работам. В 21:50 женщина вышла из леса самостоятельно – она ночевала на гурте и не знала, что её потеряли, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.