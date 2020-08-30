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Заблудившийся в Бурятии сборщик дикоросов сам вышел на дорогу

Заблудившийся в Бурятии сборщик дикоросов сам вышел на дорогу
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина плутал по лесу 1,5 часа

Вчера, 29 августа, в лесу в 15 км. от села Старая Курба Заиграевского района Бурятии заблудился сборщик дикоросов. На помощь потерявшемуся выехали 5 спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Через 1,5 часа мужчина самостоятельно вышел на дорогу, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», за лето в лесах Бурятии заблудились более 30 человек. Спасатели дали рекомендации, как не заблудиться в лесу.


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