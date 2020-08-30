Начатые два года назад работы завершились
Торжественная церемония открытия состоялась 28 августа. Первыми по новому асфальту проехали рабочие грузовики и дальнобойщики.
Работы на участке с 47 по 55 километр автодороги Р-258 «Байкал» началась в феврале 2018 года. Дорожники фактически проложили в горах новую трассу протяжённостью 9,7 километров. Чтобы срезать «тёщин язык», было сделано около 200 взрывов и разработано почти два млн. кубометров земли. Стоимость работ составила 2,5 миллиардов рублей.
- Ширина проезжей части - 7,5 метров. Пропускная способность увеличивается с шести до 14-ти тысяч машин в сутки, тем самым дорожники ликвидировали одно из самых узких мест на трассе, - отметил на церемонии открытия начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.
Произведено устройство дополнительной полосы на подъём протяжённостью почти 7 км и двух площадок отдыха для водителей. Установлены более 11-ти км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики и 52 дорожных знака.
- Дорога на Байкал – местная достопримечательность. Трасса от тридцатого до сотого километра проходит по горной местности. Перепад высот составляет до пятисот метров. Дорога строилась в сложные 40-е годы прошлого века. Она известна множеством крутых поворотов, затяжных подъёмов и спусков. Сегодня построенный по всем стандартам безопасности участок дороги открыт для движения автотранспорта. Хочу поблагодарить строителей за их самоотверженный труд, который позволил завершить такой грандиозный объект качественно и в срок - сказал депутат Государственной Думы от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.
Старый горный серпантин рекультивируют, высадят хвойные деревья. Администрации Шелеховского района Иркутской области собирается сделать из этого участка федеральной трассы трассу для спортсменов. Ведутся переговоры о передаче этого участка в собственность района.
На трассе Улан-Удэ – Иркутск открыто движение на новом участке дороги
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