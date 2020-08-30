Деньги мужчина потратил на собственные нужды
В начале июня в полицию Тарбагатайского района Бурятии с заявлением о краже из дачного дома обратился 62-летний улан-удэнец. Мужчина пояснил, что несколько дней находился в Улан-Удэ, а по приезду в дачный дом в село Нижний Саянтуй обнаружил отсутствие культиватора, двух газонокосилок и синтезатора. Ущерб составил 65 тысяч рублей.
Правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого.
Мужчина рассказал полицейским, что ранее помогал заявителю по хозяйству. Зная, об отсутствии хозяина, он через окно проник в жилище и стащил имущество. Перевезти технику он попросил своего знакомого, не сказав ему о преступлении.
Украденное он продал случайным встречным, вырученные деньги потратил на личные нужды.
Мужчина ранее за судим за кражу и наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии вор продал украденное случайным людям
Общество, Фото:
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