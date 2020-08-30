Улан-удэнцы за «травкой» поехали в район на маршрутке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждены уголовные дела



Сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии вечером 26 августа на поле, в четырёх километрах от села Оронгой Иволгинского района, задержали двоих улан-удэнцев. Горожане собирали дикорастущую коноплю. У молодых людей изъяты два пакета марихуаны общей массой около пятисот граммов.



От освидетельствования на предмет употребления наркотического средства парни отказались, в связи с чем в отношении них составлены административные протоколы.



Правоохранителям они пояснили, что собирали наркотик для собственного употребления, предварительно приехав в район на маршрутном такси.



Подозреваемым 19 и 21 год. Они нигде не учатся и не работают. Кроме того, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

