После инцидента мужчину уволили
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже денег организации, занимающейся оптово-розничной продажей бытовой химии.
Следствием установлено, что 31-летний водитель фирмы частично присвоил выручку - 17 тысяч рублей, полученных от заказчиков за привезённый товар. При этом при сдаче наличности в кассу он солгал коллегам, что оставил эти деньги в кармане других брюк и пообещал в ближайшее время их вернуть. Однако средства так и не были возвращены в организацию. Мужчина потратил их на личные нужды.
За этот проступок он уволен из фирмы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ водитель присвоил 17 тысяч рублей с доставленных заказов
Общество, Фото:
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