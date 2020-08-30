В Улан-Удэ дождь временами
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 30 августа, в республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные дожди.
Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +16,+22.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +18,+20.
Предпоследний день лета в Бурятии будет дождливым
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей Бурятии просят поддержать семейские коллективы в онлайн-голосовании
В прощальном слове митрополит Иосиф упомянул, что в прессе его называли «жёстким»
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району провели профилактическую беседу с курсантами автошколы ДОСААФ
Дедушка на восьмом десятке лет и другие жители многоквартирного дома вынуждены сами работать на крыше
В отделе ЗАГС в городе Краснокаменск во время регистрации свадьбы произошёл забавный случай
Состоялось пожарно-тактическое учение
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки «Дальний Восток. Параллели и меридианы»
Учителя получили государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Республики Бурятия
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия военно-технического форума «Армия-2020»
Стеклозавод переходит от котельных на централизованное отопление
Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения
В республике сохранится дождливая погода
В связи с наступающей круглой датой вуз запустил акцию для своих выпускников
В рамках форума «Армия» будет восстановлен эпизод операции «Западня»
В Улан-Баторе пройдут масштабные мероприятия, посвящённые окончанию Второй Мировой войны