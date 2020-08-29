В Бурятии автоинспекторы пришли к курсантам автошколы ДОСААФ

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району провели профилактическую беседу с курсантами автошколы ДОСААФ



В начале мероприятия инспекторы обратились к начинающим водителям, напонив о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, принципов взаимного уважения на дорогах. Сотрудники привели примеры ДТП, с участием водителей, имеющих стаж управления до двух лет.



Полицейские также рассказали будущим водителям о процедуре получения водительского удостоверения и регистрации транспортного средства, а также о возможности получения государственных услуг через портал gosuslugi.ru.



Курсантам автошколы полицейские вручили профилактические листовки «Начинающий водитель», сообщили в УГИБДД по Бурятии.



