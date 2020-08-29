 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 августа

28 августа

Популярное

В Бурятии автоинспекторы пришли к курсантам автошколы ДОСААФ

В Бурятии автоинспекторы пришли к курсантам автошколы ДОСААФ
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району провели профилактическую беседу с курсантами автошколы ДОСААФ

В начале мероприятия инспекторы обратились к начинающим водителям, напонив о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, принципов взаимного уважения на дорогах. Сотрудники привели примеры ДТП, с участием водителей, имеющих стаж управления до двух лет.

Полицейские также рассказали будущим водителям о процедуре получения водительского удостоверения и регистрации транспортного средства, а также о возможности получения государственных услуг через портал gosuslugi.ru.

Курсантам автошколы полицейские вручили профилактические листовки «Начинающий водитель», сообщили в УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД автошколы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии автоинспекторы пришли к курсантам автошколы ДОСААФ
В Бурятии автоинспекторы пришли к курсантам автошколы ДОСААФ
Общество, 29.08.2020
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району провели профилактическую беседу с курсантами автошколы ДОСААФ
В Бурятии после капремонта жильцам приходится браться за лопаты
В Бурятии после капремонта жильцам приходится браться за лопаты
Общество, 29.08.2020
Дедушка на восьмом десятке лет и другие жители многоквартирного дома вынуждены сами работать на крыше
В Забайкалье работник ЗАГС провела свадьбу вместе с детьми
В Забайкалье работник ЗАГС провела свадьбу вместе с детьми
Общество, 29.08.2020
В отделе ЗАГС в городе Краснокаменск во время регистрации свадьбы произошёл забавный случай
В Бурятии тушили условный пожар в школе-интернате
В Бурятии тушили условный пожар в школе-интернате
Общество, 29.08.2020
Состоялось пожарно-тактическое учение
В Улан-Удэ открылась дальневосточная выставка-откровение. Фоторепортаж
В Улан-Удэ открылась дальневосточная выставка-откровение. Фоторепортаж
Общество, 29.08.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки «Дальний Восток. Параллели и меридианы»
В Улан-Удэ наградили лучших учителей
В Улан-Удэ наградили лучших учителей
Общество, 29.08.2020
Учителя получили государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Республики Бурятия
«Впечатлений море»: В Улан-Удэ проходит форум «Армия-2020»
«Впечатлений море»: В Улан-Удэ проходит форум «Армия-2020»
Общество, 29.08.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с открытия военно-технического форума «Армия-2020»
В Улан-Удэ очистится воздух на Стеклозаводе
В Улан-Удэ очистится воздух на Стеклозаводе
Общество, 29.08.2020
Стеклозавод переходит от котельных на централизованное отопление
В Бурятии шестилетнего велосипедиста сбили на АЗС
В Бурятии шестилетнего велосипедиста сбили на АЗС
Общество, 29.08.2020
Момент аварии запечатлела камера видеонаблюдения
В Улан-Удэ до +20 градусов
В Улан-Удэ до +20 градусов
Общество, 29.08.2020
В республике сохранится дождливая погода
Институт культуры в Улан-Удэ отметит в сентябре свой юбилей
Институт культуры в Улан-Удэ отметит в сентябре свой юбилей
Общество, 28.08.2020
В связи с наступающей круглой датой вуз запустил акцию для своих выпускников
В Чите покажут реконструкцию боя времён афганской войны
В Чите покажут реконструкцию боя времён афганской войны
Общество, 28.08.2020
В рамках форума «Армия» будет восстановлен эпизод операции «Западня»
Учёные из Бурятии приглашены на 75-летие Освободительной войны в Монголии
Учёные из Бурятии приглашены на 75-летие Освободительной войны в Монголии
Общество, 28.08.2020
В Улан-Баторе пройдут масштабные мероприятия, посвящённые окончанию Второй Мировой войны
В Кяхте впервые проходит форум «Армия-2020»
В Кяхте впервые проходит форум «Армия-2020»
Общество, 28.08.2020
Посетителям представлены образцы военной техники и оружия
Ботанический сад в Чите празднует 30-летие
Ботанический сад в Чите празднует 30-летие
Общество, 28.08.2020
В честь юбилея в саду прошёл день открытых дверей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^