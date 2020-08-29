Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району провели профилактическую беседу с курсантами автошколы ДОСААФ
В начале мероприятия инспекторы обратились к начинающим водителям, напонив о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД, принципов взаимного уважения на дорогах. Сотрудники привели примеры ДТП, с участием водителей, имеющих стаж управления до двух лет.
Полицейские также рассказали будущим водителям о процедуре получения водительского удостоверения и регистрации транспортного средства, а также о возможности получения государственных услуг через портал gosuslugi.ru.
Курсантам автошколы полицейские вручили профилактические листовки «Начинающий водитель», сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии автоинспекторы пришли к курсантам автошколы ДОСААФ
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