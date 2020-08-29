В Бурятии после капремонта жильцам приходится браться за лопаты

Дедушка на восьмом десятке лет и другие жители многоквартирного дома вынуждены сами работать на крыше



В доме № 4 по улице Кяхтинская в городе Бабушкин в Бурятии сделали капитальный ремонт крыши в 2017 году. Работы выполняло ООО «Энергия». Согласно документам, стоимость работ составила более 1,3 млн рублей. Казалось бы, жить станет лучше, однако не тут-то было. Жильцы начали жаловаться на то, что крыша начала протекать. Затем приехали представители другой строительной организации и «запенили» стыки между листами шифера, заменили часть шифера.



Но проблему, судя по всему, полностью не устранили. Жильцы утверждают, что каждую весну они вынуждены браться за лопаты и выкидывать с чердака целые сугробы.



«На лопате таскаю этот бедный снежок»



Одним из пострадавших стал житель дома Александр Шанько, которому уже за 70 лет.



- Капитальный ремонт крыши проходил в 2017 году. Крышу сняли, мы под дожди попали, хотя можно было не снимать всю крышу, а одну часть сделать – у нас двухскатная крыша – потом сделать вторую часть. Но мы делаем всё «эффективно», снимаем сразу весь шифер, начинается дождь, бросаем кусочками целлофана, дождь идёт не один день. В результате потолки падают у меня, обрушение стен и всё, караул полный. Здесь всё было замочено, а потом давай в срочном порядке стелить этот шифер. А потом, когда постелили, оказалось, что перекрывание одного ряда шифера с другим не так чётко произошло. Снова бегаем по новому шиферу, отрываем, поэтому вот это вот безобразие, этих дырок столько набили – как будто из дробовика (обстреляли – прим. ред.). Потому что повторно положить шифер уже с дырой и попасть в рейки практически невозможно. И они раза три, наверное, бегали, перекрывали, а в это время такой же дождик идёт хорошо, а я живу на потолочном третьем этаже – «красота», - эмоционально говорит дедушка.



Поведал житель и про то, как они превращаются в дворников весной. Правда, работают они на крыше.



- Каждую весну я «залажу», мне восьмой десяток, беру лопату, открываю это окошечко, и на лопате таскаю этот бедный снежок. Иначе у меня опять будет наводнение на моём третьем этаже, потолки заколебали меня, они отвисают, падают. Обои киснут. Если снег не уберут, опять затопит, вынужден этим делом заниматься каждую весну, - продолжил он.



27 августа во время рейда ОНФ с представителями Фонда капитального ремонта, прокуратуры и корреспондентами чердак многоквартирного дома был сухим. А накануне в городе шёл дождь. Жильцы объяснили это следующим образом:



- Вся крыша полностью запенена: и снаружи, и внутри. Они запенили, когда сделали всё: то есть у нас всё побежало здесь, и после этого они всё пенили. Димов сказал, что это пена очень хорошая, что она не вылетит. Вообще до ремонта крыша у нас не бежала, но было чуть-чуть, а сейчас она вся бежит. Вот, как у нас дождь проходит, мы в ЖКХ звоним, они приезжают и пенят нам всё. Сейчас видно, что не бежит.



Заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Алексей Иванов вины подрядчика в этом случае не увидел.



- Следов протечек в чердачном пространстве не было выявлено. Те отверстия, на которые обращали внимание, незначительные, они находятся в верхней волне шифера – следы от «пробоя» гвоздей. Я согласен, они недопустимы, но они не влекут за собой каких-то затоплений, там максимум пара капель попадают, - отметил он.



Но всё же работы на крыше дома будут проведены.



- Зазоры между шифером достаточно широкие. Считаем предварительно, что они появились в ходе прогибания стропил, потому что проектом при капитальном ремонте крыши была предусмотрена только замена обрешётки без замены стропильных конструкций. Так или иначе стропильные ноги длинные, там где-то прогиб незначительный, визуально даже может не быть, а шифер требует, чтобы он лежал ровно в идеальной плоскости по обрешётке. Мы сейчас рассматриваем варианты, что можно предпринять по этому поводу, какие-то решения будут приняты однозначно. Мы по примыканиям протечки устраним, то есть узлы примыкания будут переделаны, - заверил Алексей Иванов.



Планируется, что бригада потрудится на многострадальной крыше в октябре.



- По жалобам жителей по водостоку, что вода уходит в подвал, было сегодня принято решение, что жильцы организуют собрание, составят протокол по переносу сроков в соответствии с 517 постановлением правительства Бурятии. То есть перенесут капремонт фасада на более ранний срок – на 2022 год. В составе капремонта фасада включён ремонт отмостки, и восстановление отмостки ликвидирует дальнейшие протечки воды в подвальное помещение, - также разъяснил он.



В свою очередь, директор ООО «СТК «Гарантстрой» Александр Димов, в прошлом мастер ООО «Энергия», который как раз работал над ремонтом крыши дома № 4 в 2017 году, также обещал поработать над замечаниями.



- Ремонт сделан согласно проекту. Но есть здесь нюансы, то есть большая снеговая нагрузка, происходит задувание шифера. По крыше мы сегодня ходили, ни одной протечки нет. Когда пошли жалобы через год после сдачи, я уже не работал в «Энерго», и Фонд капитального ремонта попросил меня, поскольку я принимал в ремонте участие, устранить замечания. Жители попросили нас «пропенить» стыки, мы это сделали, было лопнуто порядка 12-15 листов шифера, треснутых – поменяли их. Это сделано бесплатно. И раз начал делать, надо доделывать до конца, - сказал Димов.



В этом случае время покажет, насколько эффективно будет всё проведено, и не перевоплотятся ли снова в дворников жильцы весной уже 2021 года.



Мнение



Сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Киреенко считает, что три года назад нужно было делать комплексный ремонт объекта, а не частичный.



- На этом доме, на мой взгляд, очень много мелких нарушений. Нельзя было проводить работы именно таким образом, нельзя было вычленять из всей конструкции крыши некоторые элементы, которые необходимо заменить. Ремонт, на мой взгляд, надо делать полностью, комплексно, с тщательным подходом. С заменой и стропильной системы, и, может быть, дополнительно теплоизоляции, в идеале – с более совершенным покрытием, чем просто шифер. Например, металлическая черепица. В настоящее время крыша, несмотря на недавний капитальный ремонт, находится, я бы даже сказал, в неудовлетворительном состоянии, - отметил он.



По его словам, есть крыши старых домов, которые находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в этом случае. «На крыше очень много дырок от гвоздей, есть треснутые куски шифера: трещины уже идут по нижнему гребню волны, идёт протекание», - добавил сопредседатель регионального штаба ОНФ.



Максим Киреенко выявил в ходе рейда и другие досадные мелочи.



- Можно посмотреть СНиПы, есть конкретная норма, сколько должно быть гвоздей на один квадратный метр шифера. Я сейчас навскидку могу вам сказать, что там должно быть не менее 6 гвоздей на один шифер. Там я видел шифер, который крепился только на одном гвозде - с одной стороны. Неудовлетворительное крепление конька, гвозди уже выходят. Кроме того, мы с вами видели три гвоздя, забитых в одну дырку, видели – гвозди мимо обрешётки воткнуты и т.д. Надеемся - то, что нам сказал представитель Фонда капитального ремонта, сбудется. На самом деле они проведут работу с подрядчиком, постараются либо правовым способом, либо просто договорятся с бригадой, чтобы туда выехали и устранили замечания, - заключил представитель ОНФ.







