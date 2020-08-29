В Бурятии тушили условный пожар в школе-интернате





По информации агентства ГО и ЧС



27 августа в Вехнесаянтуйской школе-интернате в Тарбагатайском районе Бурятии состоялось пожарно-тактическое занятие.Личный состав пожарной части №65 вместе с работниками школы отработали действия при обнаружении пожара и эвакуации, а после этого ликвидировали условный пожар.- Подобные пожарно-тактические занятия на объектах необходимы для оперативной и грамотной работы в случае возникновения настоящего пожара, - говорит начальник пожарной части №65 Николай Медведев.