В Бурятии тушили условный пожар в школе-интернате

Состоялось пожарно-тактическое учение
27 августа в Вехнесаянтуйской школе-интернате в Тарбагатайском районе Бурятии состоялось пожарно-тактическое занятие.
Личный состав пожарной части №65 вместе с работниками школы отработали действия при обнаружении пожара и эвакуации, а после этого ликвидировали условный пожар.
- Подобные пожарно-тактические занятия на объектах необходимы для оперативной и грамотной работы в случае возникновения настоящего пожара, - говорит начальник пожарной части №65 Николай Медведев.
По информации агентства ГО и ЧС
Состоялось пожарно-тактическое учение
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