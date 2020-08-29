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В Бурятии тушили условный пожар в школе-интернате

В Бурятии тушили условный пожар в школе-интернате
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Состоялось пожарно-тактическое учение

27 августа в Вехнесаянтуйской школе-интернате в Тарбагатайском районе Бурятии состоялось пожарно-тактическое занятие.

Личный состав пожарной части №65 вместе с работниками школы отработали действия при обнаружении пожара и эвакуации, а после этого ликвидировали условный пожар.



- Подобные пожарно-тактические занятия на объектах необходимы для оперативной и грамотной работы в случае возникновения настоящего пожара, - говорит начальник пожарной части №65 Николай Медведев.


По информации агентства ГО и ЧС

пожар учения
 
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