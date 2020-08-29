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В Улан-Удэ открылась дальневосточная выставка-откровение. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки «Дальний Восток. Параллели и меридианы»

В пятницу, 29 августа в Художественном музее имени Сампилова в Улан-Удэ открылась выставка-откровение «Дальний Восток. Параллели и меридианы». На представлены работы яркие творческие работы студентов и преподавателей Дальневосточного государственного института искусств из Владивостока.

Молодые художники и признанные мэтры представили красочные полотна, графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства. В каждой работе, а их более 80-ти, можно ощутить дух бескрайних дальневосточных территорий – дух свободы, объединяющий художников разных поколений.

- Дальневосточные параллели и меридианы, идущие с востока на запад и с юга на север, в контексте экспозиции формируют многочисленные точки пересечения художественных образов, стилей и творческих направлений. Дальневосточная художественная школа, возникшая на стыке московской и санкт-петербургской художественных традиций, объединяет всё это пышное разнообразие. Под влиянием уникальной истории, географии региона, а также благодаря близости утончённых культур азиатских стран, эта школа создала самобытное изобразительное искусство Дальнего Востока, имеющее, как богатое наследие, так и новые идеи развития. Выставка «Дальний Восток. Параллели и меридианы» раскрывает дальневосточное изобразительное искусство во всей его многогранности и художественной глубине, - отмечают в Национальном музее Бурятии.

Проведение выставки стало возможным после вхождения Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа благодаря заключению договора о сотрудничестве между Национальным музеем Бурятии и Дальневосточным государственным институтом искусств.

Справка:

Дальневосточный государственный институт искусств — государственное высшее учебное заведение, расположенное во Владивостоке. Это первый в России вуз, объединивший три вида искусства – музыку, театр, живопись.

выставка
 
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