В Улан-Удэ наградили лучших учителей

Учителя получили государственные и ведомственные награды Российской Федерации и Республики Бурятия



28 августа во время ежегодной августовской конференции педагогов Улан-Удэ состоялось вручение государственных и ведомственных наград Российской Федерации и Республики Бурятия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.



Почётной грамотой комитета по образованию администрации Улан-Удэ награждены учитель истории гимназии №33 Артемий Шестаков, учитель русского языка и литературы школы №48 Наталия Деревцова, воспитатель детского сада №62 Вероника Шагдаржапова.



Почётной грамотой комитета по социальной и молодёжной политике награждены старший воспитатель детского сада №96 Александра Пурбуева, педагог дополнительного образования Дома творчества Октябрьского района Улан-Удэ Ярослав Антипов, учитель начальных классов школы №13 Ольга Брянская.



Почётной грамотой администрации Улан-Удэ награждены воспитатель детского сада «Белочка» Татьяна Белякова, учитель физкультуры школы №49 Сергей Викулин, учитель музыки и ИЗО школы №44 Саяна Сандитова.



Почётной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов награждены воспитатель детского сада №87 «Улыбка» Валентина Еремеева, учитель ОБЖ школы №17 Зориг Ринчинов.



Почётной грамотой министерства образования и науки Бурятии награждены учитель математики школы №60 социальной адаптации детей-инвалидов Валентина Долсонова, воспитатель детского сада №91 «Строитель» Людмила Артемьева.



Почётной грамотой Народного Хурала награждены учитель математики школы №20 Светлана Толак, учитель технологии Бурятской гимназии №29 Бато-Мунхэ Тарбаев, учитель русского языка и литературы школы №43 Октябрина Бальжинимаева.



Почётной грамотой правительства Бурятии награждены заместитель директора по социальной защите и охране прав детства, преподаватель психологии школы №9 Елена Калашникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №54 Дугарма Цындымеева.



Нагрудным знаком «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» награждены учитель русского языка и литературы гимназии №33 Лариса Содномова, учитель начальных классов школы №56 Ирина Свобода, учитель начальных классов гимназии №14 Светлана Александрова, учитель начальных классов школы №12 Елена Белых, музыкальный руководитель детского сада №51 Нина Белова, учитель физики школы №7 Светлана Культикова, учитель вечерней школы №3 Елена Гаврилова, педагог дополнительного образования Центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Альбина Жалгасбаева, учитель прогимназии №108 Ольга Самсонова, воспитатель детского сада №95 «Рябинушка» Татьяна Пушкарева, заместитель директора школы №60 Виктория Павлова, учитель школы №13 Ольга Розенраух, учитель лингвистической гимназии №3 Елена Шарагулова, воспитатель Центра развития ребёнка №86 «Оюна» Татьяна Борисова и заместитель директора Бурятской гимназии №29 Сэсэгма Дамдинова.



Почётное звание «Заслуженный учитель Республики Бурятия» присвоено педагогу дополнительного образования Городского дворца детско-юношеского творчества Светлане Богатых и учителю школы №49 Гэрэлме Доржиевой.

