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В Улан-Удэ очистится воздух на Стеклозаводе

В Улан-Удэ очистится воздух на Стеклозаводе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стеклозавод переходит от котельных на централизованное отопление

Улан-удэнский микрорайон Стеклозавод подключат к централизованному теплоснабжению. На это Улан-Удэ получит 300 млн рублей от Фонда реформирования ЖКХ, сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.

Проект рассчитан на 2020-21 годы. На Стеклозаводе будут закрыты две угольные котельные и две мазутные котельные, расположенные в водоохранной зоне Селенги. Все потребители от этих котельные будут подключены по новым тепловым сетям к ТЭЦ-1.

В целом от закрытия четырёх котельных сократятся выбросы (около 300 тонн в год) загрязняющих веществ. Воздух станет намного чище.

Всего в Улан-Удэ находятся 146 источников тепловой энергии, из них две и 144 котельных, в том числе 33 муниципальных. Зимой влияние сибирского антициклона приводит к сухой погоде с морозами и слабым ветром. Так как город стоит в межгорной впадине, выбросы от большого числа котельных и приводят к загрязнению воздуха. Проблему решит как раз закрытие котельных на угле и мазуте и перевод потребителей на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.


котельные загрязнение воздуха
 
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