Школьникам и учителям пожелали здоровья, добра и благополучия
Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев в преддверии Дня знаний поздравил с новым учебным годом учащихся, их родителей и учителей. В поздравлении говорится:
«Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года!
Со школьных лет у многих из нас 1 сентября сохраняется ощущение нового жизненного этапа. Очередного – ещё более сложного и увлекательного периода, посвящённого активной познавательной работе. А в этом году мы его встречаем ещё с большим нетерпением, после почти пяти месяцев режима ограничений, введённых в городе из-за коронавируса, нам удалось открыть все учебные заведения города. И для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучали первые звонки. В вашей жизни наступил новый этап, полный интересных встреч и удивительных открытий, а для выпускников школ начнётся год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Депутаты Улан-Удэнского городского Совета всегда проявляли и проявляют особую заботу об образовательных учреждениях города. Мы стараемся, чтобы процесс обучения был по-настоящему эффективным, обеспечил каждому школьнику и студенту прочные знания, навыки и уверенные перспективы для профессионального роста. Мы стремимся воспитывать лидеров в любом деле.
Дорогие друзья! Поздравляю всех с новым учебным годом. Хочу поблагодарить и поддержать наших педагогов в это непростое время и пожелать успехов! Пусть учебный год станет удачным, принесёт яркие открытия и свершения. А школьникам и студентам желаю никогда не терять интереса к новому и успешно преодолевать трудности! Здоровья, добра и благополучия!»
Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днём знаний
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 31.08.2020
В Улан-Удэ до +19 градусов
Поисковые работы приостановили из-за дождей
В регионе почти 17 тысяч случаев заражения
Мужчина плутал по лесу 1,5 часа
На прощальную службу собралось много прихожан
Лечение проходят более трёхсот человек
В его честь названа улица в Советском районе Улан-Удэ
В горах возможен мокрый снег
Сборщица дикоросов не знала, что её ищут
Дорожные полицейские рассказывали о реальных ДТП с детьми
Начатые два года назад работы завершились
Деньги мужчина потратил на собственные нужды
Возбуждены уголовные дела
После инцидента мужчину уволили
Врачи отмечают, что несвоевременное обращение может обернуться неприятными последствиями