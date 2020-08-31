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Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днём знаний

Горсовет Улан-Удэ поздравил горожан с Днём знаний
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школьникам и учителям пожелали здоровья, добра и благополучия

Председатель Улан-Удэнского горсовета депутатов Чимит Бальжинимаев в преддверии Дня знаний поздравил с новым учебным годом учащихся, их родителей и учителей. В поздравлении говорится:

«Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года!

Со школьных лет у многих из нас 1 сентября сохраняется ощущение нового жизненного этапа. Очередного – ещё более сложного и увлекательного периода, посвящённого активной познавательной работе. А в этом году мы его встречаем ещё с большим нетерпением, после почти пяти месяцев режима ограничений, введённых в городе из-за коронавируса, нам удалось открыть все учебные заведения города. И для тысяч первоклашек и первокурсников прозвучали первые звонки. В вашей жизни наступил новый этап, полный интересных встреч и удивительных открытий, а для выпускников школ начнётся год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета всегда проявляли и проявляют особую заботу об образовательных учреждениях города. Мы стараемся, чтобы процесс обучения был по-настоящему эффективным, обеспечил каждому школьнику и студенту прочные знания, навыки и уверенные перспективы для профессионального роста. Мы стремимся воспитывать лидеров в любом деле.

Дорогие друзья! Поздравляю всех с новым учебным годом. Хочу поблагодарить и поддержать наших педагогов в это непростое время и пожелать успехов! Пусть учебный год станет удачным, принесёт яркие открытия и свершения. А школьникам и студентам желаю никогда не терять интереса к новому и успешно преодолевать трудности! Здоровья, добра и благополучия!»
ГорсоветУУ день знаний поздравление
 
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