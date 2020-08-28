В Улан-Удэ на прохожих хлещет внезапный душ

Теперь во время дождей прохожие рискуют попасть под большую струю воды. Эта дорога ведёт в продуктовый магазин, по ней проходит большое число людей.







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видео - Аноним 03





Автор видео подписал свой пост: «Чисто по-нашему».

В паблике «Аноним 03» пользователь опубликовал видео со странной прокладкой водоотводной трубы с крыши торгового центра «Интерьер» в 18 Труба проведена не к земле, а заканчивается на крыше.Пользователей Сети возмутило такое отношение к горожанам:«Тысячи две сэкономили на водосточной трубе. Большие деньжищи, что и говорить», «Это моя деревня и мне в ней жить», «А дальше где дорога поворачивает на Ключевскую, постоянно море на дороге».