В Улан-Удэ на прохожих хлещет внезапный душ

«Чисто по-нашему», - комментируют улан-удэнцы
В паблике «Аноним 03» пользователь опубликовал видео со странной прокладкой водоотводной трубы с крыши торгового центра «Интерьер» в 18 Труба проведена не к земле, а заканчивается на крыше.
Теперь во время дождей прохожие рискуют попасть под большую струю воды. Эта дорога ведёт в продуктовый магазин, по ней проходит большое число людей.
VIDEO
видео - Аноним 03
Автор видео подписал свой пост: «Чисто по-нашему».
Пользователей Сети возмутило такое отношение к горожанам:
«Тысячи две сэкономили на водосточной трубе. Большие деньжищи, что и говорить», «Это моя деревня и мне в ней жить», «А дальше где дорога поворачивает на Ключевскую, постоянно море на дороге».
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