В Улан-Удэ до +20 градусов

В республике сохранится дождливая погода



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +9+14, по юго-западу и северу местами +2+7 тепла, днём +16+22 градуса.



В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10+12, днём +18+20.

