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В Улан-Удэ до +20 градусов

В Улан-Удэ до +20 градусов
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике сохранится дождливая погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +9+14, по юго-западу и северу местами +2+7 тепла, днём +16+22 градуса.

В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10+12, днём +18+20.
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