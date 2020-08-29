В республике сохранится дождливая погода
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 августа по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью +9+14, по юго-западу и северу местами +2+7 тепла, днём +16+22 градуса.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +10+12, днём +18+20.
В Улан-Удэ до +20 градусов
Общество, Фото:
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