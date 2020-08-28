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«Местный бездарь» из Бурятии примет участие в фестивале стримов

«Местный бездарь» из Бурятии примет участие в фестивале стримов
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль стримов устраивает «Таврида»

Группа «Местный бездарь», солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева и моринхурист Эрдэм Дымбрылов примут участие в фестивале стримов «Таврида рядом».

Этот проект – часть Фестиваля фестивалей «Таврида-Арт», который пройдет в этом году 2-6 сентября в онлайн и офлайн-форматах в 20 регионах. Он станет онлайн-площадкой для поддержки молодых музыкантов, которые познакомят зрителей всей страны со своим творчеством на платформах социальных сетей «ВКонтакте», Instagram, YouTube, TikTok.

Впервые фестиваль «Таврида-Арт» состоялся в 2019 году в Республике Крым и стал самой большой площадкой страны для самореализации молодых артистов, музыкантов, художников и танцоров.

Стрим с участием группы «Местный Бездарь» и Дашимы Соктоевой состоится
4 сентября в 17.00. Присоединься к эфиру можно на странице «Голос кочевников» в VK и на странице группы «Местный Бездарь» в Instagram.

Местный бездарь - молодая и талантливая улан-удэнская группа, любящая оригинальные названия. И это не только о нэйме группы. В конце прошлого года ребята выпустили альбом «Как назовёшь, так и поплывет». И не смотря всю иронию названий, песни музыкантов пропитаны легкой романтикой, добротой и юношеским максимализмом.

Созданная в 2018 году группа, уже успела запомниться городской публике на фестивале «UU.SOUND» в феврале этого года. Зрители фестиваля сразу полюбили их песни «Кто не влюблён», «Кузнец» и другие.

Как и у многих современных групп, музыка «МБ» — это синтез поп, хип-хоп, рок и других стилей.

Дашима Соктоева — исполнительница народных бурятских песен. Когда слышишь ее голос, в воображении рисуется бескрайний простор степи, где светит яркое солнце, а в чистом воздухе витает аромат ая-ганги.

Песни, которые исполнит Дашима, связаны с воспоминаниями певицы о детстве, ее любви к дому и благодарности родителям.


По информации Бурятской филармонии
музыканты фестиваль стрим
 
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