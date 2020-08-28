«Местный бездарь» из Бурятии примет участие в фестивале стримов





По информации Бурятской филармонии

Группа «Местный бездарь», солистка Бурятской филармонии Дашима Соктоева и моринхурист Эрдэм Дымбрылов примут участие в фестивале стримов «Таврида рядом».Этот проект – часть Фестиваля фестивалей «Таврида-Арт», который пройдет в этом году 2-6 сентября в онлайн и офлайн-форматах в 20 регионах. Он станет онлайн-площадкой для поддержки молодых музыкантов, которые познакомят зрителей всей страны со своим творчеством на платформах социальных сетей «ВКонтакте», Instagram, YouTube, TikTok.Впервые фестиваль «Таврида-Арт» состоялся в 2019 году в Республике Крым и стал самой большой площадкой страны для самореализации молодых артистов, музыкантов, художников и танцоров.Стрим с участием группы «Местный Бездарь» и Дашимы Соктоевой состоится4 сентября в 17.00. Присоединься к эфиру можно на странице «Голос кочевников» в VK и на странице группы «Местный Бездарь» в Instagram.Местный бездарь - молодая и талантливая улан-удэнская группа, любящая оригинальные названия. И это не только о нэйме группы. В конце прошлого года ребята выпустили альбом «Как назовёшь, так и поплывет». И не смотря всю иронию названий, песни музыкантов пропитаны легкой романтикой, добротой и юношеским максимализмом.Созданная в 2018 году группа, уже успела запомниться городской публике на фестивале «UU.SOUND» в феврале этого года. Зрители фестиваля сразу полюбили их песни «Кто не влюблён», «Кузнец» и другие.Как и у многих современных групп, музыка «МБ» — это синтез поп, хип-хоп, рок и других стилей.Дашима Соктоева — исполнительница народных бурятских песен. Когда слышишь ее голос, в воображении рисуется бескрайний простор степи, где светит яркое солнце, а в чистом воздухе витает аромат ая-ганги.Песни, которые исполнит Дашима, связаны с воспоминаниями певицы о детстве, ее любви к дому и благодарности родителям.