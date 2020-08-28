В связи с наступающей круглой датой вуз запустил акцию для своих выпускников
В сентябре Восточно-Сибирскому государственному институту культуры в Улан-Удэ исполнится 60 лет. 20 сентября 1960 года постановлением Совета министров СССР за №1008 был открыт Восточно-Сибирский государственный библиотечный институт, впоследствии переименованный в ВСГИК.
В связи с этим событием вуз объявил акцию для своих выпускников под названием «#ПоздравьсднёмрожденияВСГИК».
- Мы знаем, как дорог для всех бывших студентов родной институт, кафедры, педагоги и сотрудники, давшими своим ученикам путёвку в большую жизнь. Мы знаем, что многим и многим есть что сказать и пожелать родной Alma mater в канун её дня рождения. И мы предоставляем всем вам, друзья, такую возможность. Каждый из вас, из любого региона страны, а также ближнего и дальнего зарубежья может направить своё поздравление на электронный адрес amadeusvsgik@gmail.com, – сообщает пресс-служба института.
Письмо может быть в любой форме: поздравительный текст, открытка, видеоролик с концертным номером или просто обращением. Всё зависит от желания, искренности и фантазии. Вуз также просит указать фамилию и имя, год выпуска, специальность и место проживания сегодня. Поздравления принимаются до 20 сентября и затем будут опубликованы на официальном сайте ВСГИК, а наиболее интересные в популярных сетевых каналах.
Институт культуры в Улан-Удэ отметит в сентябре свой юбилей
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