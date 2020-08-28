В центре Улан-Удэ изменится схема движения автобусов

Изменения введут из-за ремонта дороги



В связи с проведением ремонтных работ на автодороге по улице Коммунистическая с закрытием участка от улицы Ербанова до улицы Почтамтская будут изменены схемы движения автобусов маршрутов №№ 16, 16К, 56, 56С, 59. Изменения будут действовать с 30 августа по 06 сентября.



Объезд закрытого для движения участка по Коммунистической в направлении Октябрьского района города будет осуществляться по улицам Ербанова – Почтамтской – Коммунистической, далее - по утверждённым схемам. В обратном направлении организация движения не изменится, сообщает администрация Улан-Удэ.





