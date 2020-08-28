Изменения введут из-за ремонта дороги
В связи с проведением ремонтных работ на автодороге по улице Коммунистическая с закрытием участка от улицы Ербанова до улицы Почтамтская будут изменены схемы движения автобусов маршрутов №№ 16, 16К, 56, 56С, 59. Изменения будут действовать с 30 августа по 06 сентября.
Объезд закрытого для движения участка по Коммунистической в направлении Октябрьского района города будет осуществляться по улицам Ербанова – Почтамтской – Коммунистической, далее - по утверждённым схемам. В обратном направлении организация движения не изменится, сообщает администрация Улан-Удэ.
В центре Улан-Удэ изменится схема движения автобусов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Зверьки обросли шестью и набрали в весе
У педагогов выявляют антитела к коронавирусу
Ярмарка проводилась в Гусиноозёрске
Заключены контракты на поставку 42 автобусов для Улан-Удэ
Видео покатушек он выложил на YouTube
Пожарные тоже готовятся к Дню знаний
Мастер-класс для осуждённых провел молодой режиссёр Баир Цыденов
Лесник из Селенгинского района рассказал о том, как «поджарил пятки» на пожаре
В селе решили многолетнюю проблему с освещением улиц
Половина из них будет направлена в районы республики
Представитель Бурятии стал героем интернет реалити-шоу с испытаниями, основанными на событиях Великой Отечественной
Впечатляющий манёвр запечатлели на видео
Книгу можно будет найти во всех муниципальных и школьных библиотеках
Отпущенным в Селенгу осетрам меньше двух месяцев. ВИДЕО
Необычный инструктаж волонтёры провели для детей и подростков